Более 81% избыточной смертности в РФ в январе-ноябре пришлись на COVID

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Более 81% избыточной смертности за первые 11 месяцев 2020 года в России приходится на заболевания коронавирусом и его последствия, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова на брифинге в понедельник.

"Смертность за январь-ноябрь 2020 года увеличится на 13,8%. При этом хочу обратить внимание, что более 81% роста смертности, которая падает на этот период времени, приходится на COVID и последствия заболевания коронавирусом", - сказала она.

Голикова отметила, что коронавирус серьезно влияет на тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, эндокринных заболеваний и других.

"Сейчас мы видим, что, несмотря на то, что более 81% прироста смертей приходится на COVID и ассоциированные с ним заболевания, все-таки смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, нервной, эндокринной системы тоже подрастет по итогам 2020 года, потому что граждане, страдающие этими заболеваниями, наиболее подвержены COVID", - отметила Голикова.

Она отметила, что в России и других странах мира предстоит проанализировать статистику смертности и понять, сколько появилось новых смертей в связи с коронавирусом, а сколько "традиционных" - связанных с течением других заболеваний.