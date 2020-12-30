Голикова насчитала 115 000 умерших с COVID-19

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В России 70 921 человек умер от коронавирусной инфекции, и еще 45 109 считаются умершими от других причин, но при этом перед смертью они получили положительный тест на COVID-19, заявила "России-24" вице-премьер Татьна Голикова.

"Прирост смертности от COVID-19 и последствий его влияния мы оцениваем как 81% (...) 70 921 умерший - это умершие исключительно от причины смертности COVID-19, он официально подтверждён и не подвергается сомнению" - сказала она.

У 45 109 человек, которые умерли с COVID-19, но по другой причине, как правило, были хронические заболевания - сердечно-сосудистые, эндокринные и заболевания органов дыхания, уточнила вице-премьер. Она добавила, что данные по смертности могут быть скорректированы после уточнения патологоанатомических исследований.

По данным правительственного оперштаба по борьбе с коронавирусом, который возглавляет Голикова и который ежедневно публикует цифры новых выявленных случаев заражения и по умершим, с начала пандемии в России умерли 56 426 заразившихся.

28 декабря Голикова, ссылаясь на данные Росстата, сообщила, что смертность за январь-ноябрь 2020 года увеличилась на 13,8% и что "более 81% роста смертности, которая падает на этот период времени, приходится на COVID и последствия заболевания коронавирусом".

По данным Росстата, в России с января по ноябрь 2020 года умерли 1,881 млн человек, что на 229 700 или на 13,9% больше, чем за 11 месяцев 2019 года. Свыше 126 000 дополнительных смертей пришлось на октябрь и ноябрь. В ноябре 2020 года умерли 219 872 человека против 141 331 в ноябре прошлого года. Смертей было больше на 78 500 или на 55,6%.