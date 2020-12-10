Росстат сообщил о выросшей вдвое смертности от COVID-19 в октябре

Голикова заявила об ожидаемом росте общего числа смертей по итогам ноября-декабря

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Смертность от коронавируса в России в октябре выросла больше, чем в два раза, и составила 22,5 тыс. случаев, свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что есть четыре группы смертей при диагностированном COVID-19. К одной из них относятся те пациенты, у которых COVID-19 был признан основной причиной смерти: таких в октябре было 11 630.

Случаев, когда COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования, - еще 2 266. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 1 711 случаях, а сопутствующим заболеванием, не повлиявшим на наступление смерти, стал в 6 964 случаях.

Также Росстат уточнил данные за сентябрь, они немного выросли: в качестве основной причины смерти коронавирус выделен у 4 579 человек (еще у 859 коронавирус является вероятной причиной смерти). Не основной причиной смерти, но оказавшей существенное влияние развитие смертельных осложнений, коронавирус стал у 1 428 человек, а не основной и не оказавшей такого влияния на развитие смертельных осложнений - у 3 313. Таким образом, общее число этих случаев составило 10 179 против 9 798 приведенных Росстатом ранее.

Общий рост смертности - 9,7%

Смертность в России за десять месяцев 2020 года выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в четверг.

Вице-премьер добавила, что в случае отсутствия COVID-19 как минимум в 19 российских регионах не регистрировалось бы повышения смертности.

Голикова добавила, что фиксируется рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - они являются лидирующей причиной в структуре смертности в России. "Этот рост смертности обуславливается не только обычным течением заболевания сердечно-сосудистого, но и течением заболевания, обусловленного ранее перенесенным "ковидом" - даже в легкой форме", - отметила вице-премьер.

По ее словам, в России ожидается увеличение роста показателей смертности в ноябре и декабре этого года. "Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем, которые мы продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года, которое наблюдается по результатам всех статистических данных предыдущих лет, мы ожидаем повышения показателей смертности в ноябре и декабре текущего года", - сказала Голикова.

Также Голикова призвала граждан в период новогодних праздников ограничить празднование близким кругом, соблюдать масочный режим в общественных местах, ограничить поездки в регионы и страны, в которых уровень заболеваемости коронавирусом на высоком уровне.

"И тогда, вместе с начавшейся вакцинацией населения, мы непременно с вами победим этот страшный недуг, надеюсь, вы меня услышите", - добавила она.