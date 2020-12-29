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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:59Заразились
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Паспорт вакцинированного будут выдавать на сайте госуслуг с января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Паспорт вакцинации от коронавируса можно будет получить на сайте госуслуг, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность получения паспорта вакцинированного автоматически в свой личный кабинет", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом во вторник.

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Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил "Интерфаксу", что пока речь идет о получении на госуслугах информации о поставленной прививке от коронавируса, но не исключил возможности добавления других прививок в этот паспорт.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что с понедельника было выпущено в гражданский оборот более 1 млн доз вакцины, которые будут доступны в декабре и в январе, а директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник сообщал о выпущенных в гражданский оборот 700 тыс. доз вакцины.

Хроника 09 января – 29 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ коронавирус

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