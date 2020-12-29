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Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам требует проработки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке, считает президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с президентом глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков обратил внимание на вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, решение о ее приостановке в 2016 года было неправильным. Шмаков отметил, что данное решение привело к прекращению работы многими пенсионерами.

"Поэтому мы считаем, что надо вернуться к этому вопросу, тем более что на совещании, мы знаем, которое было, которое Вы вели, по социальным вопросам с партиями 6 октября, Вы давали такое поручение с этим разобраться. Тем не менее мы вновь получаем от Правительства ответы о том, что это уже решено и к этому возвращаться не будем", - сказал глава федерации независимых профсоюзов.

"Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. Потому что это фактически ведь нарушение Конституции", - добавил он.

"Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - ответил Путин.

"Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией", - отметил президент.

Шмаков сообщил, что работающим пенсионерам начисляют компенсационные коэффициенты, но они не покрывают их потерь от приостановки индексации пенсий.

"Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не написано каких - работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, - там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть", - сказал Шмаков.

По его словам, индексация пенсий работающим пенсионерам повлечет за собой изменение всего подхода к пенсионному делу.

В сентябре, выступая перед российскими сенаторами, а также на ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что пенсии в России в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Глава государства напомнил, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.

17 декабря Путин отметил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам будет зависеть от обеспеченности бюджета.

Владимир Путин

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