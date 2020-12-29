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Улучшений для России в 2021 году ждут более 40% граждан

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Предстоящий 2021 год для России, по мнению 42% россиян, станет более удачным, среди респондентов в возрасте 60 лет и старше улучшений в жизни страны ждёт каждый второй (49%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Среди ожидаемых улучшений в жизни страны на будущий год участники опроса назвали окончание пандемии коронавируса, укрепление рубля, индексацию пенсий работающим пенсионерам, повышение уровня жизни, отмечают социологи.

Вместе с тем, как показали результаты опроса, 16% сограждан или каждый шестой россиянин ждут ухудшений в жизни страны, среди респондентов в возрасте 45-59 лет такие ожидания есть у каждого пятого (21%).

По данным ВЦИОМ, среди ожидаемых негативных изменений - рост безработицы и тарифов на услуги ЖКХ, а также повышение налогов.

Согласно исследованию, каждый третий россиянин (35%) не ждет ни позитивных, ни негативных изменений в 2021 году для страны, среди сограждан в возрасте 35-44 лет не ожидают никаких изменений 43% респондентов.

По данным опроса, 7% россиян не знают, чего ждать от будущего года.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 25 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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