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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Большая пресс-конференция Путина. Самое основное

Большая пресс-конференция Путина. Самое основное
В аппаратно-студийном блоке АСТ Russia Today во время трансляции пресс-конференции
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году проходила в режиме видеоконференции: Владимир Путин вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огареве. Мероприятие длилось 4 часа 29 минут, за которые президент ответил на 68 вопросов. Для удобства мы приводим основные тезисы общения, ознакомление с которыми займет около двух минут.

Экономика

Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы. Экономика РФ выйдет на докоронавирусный уровень к концу 2021 года. Финансовая система устойчива, прибыль банков в 2020 году оценивается в 1,3 трлн руб. Оставшиеся от программы туристического кешбэка средства будут использованы на развитие туризма в следующем году. Продолжая стимулировать агроэкспорт на фоне роста цен на внутреннем рынке, правительство допустило ошибку. В опционной программе "СИБУРа", в которой участвовал Кирилл Шамалов, ничего странного нет. Малые траты из ФНБ не значат подготовки к потрясению. Требования к Норникелю по ущербу от аварии очень высокие, надо отвечать за то, что сделано.

Путин: пресс-конференция-2020

Коронавирус

Путин пока не привился, но пообещал это сделать, как только появится подходящая его возрасту вакцина. Локдаун пока не планируется. Уже в начале 2021 года у России будут миллионы доз вакцины от Covid. Страны должны объединять усилия в борьбе с коронавирусом, а не искать виновных. Санитарно-эпидемиологическая служба в России будет реформирована, а реформа первичного звена здравоохранения стартует 1 января 2021 года и потребует 550 млрд руб. Россия может создать "лайт-вакцину" с эффективностью 85%.

Россия

Семьи, где есть дети в возрасте до семи лет, получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Идти ли на новые президентские выборы, Путин еще не решил. Россия знает о предстоящих попытках иностранного вмешательства в парламентские выборы и готовится к ним. Перестановок в правительстве не планируется. Российская армия - одна из самых эффективных в мире, работы по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" практически завершены. Случай с обнародованием в СМИ интимных видео Дзюбы должен стать уроком для всех публичных людей.

Навальный, Сафронов, Фургал

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Об отравлении Алексея Навального: расследование произошедшего с "пациентом берлинской клиники" - легализация материалов спецслужб США. О деле Ивана Сафронова: он не диссидент, дело не связано с журналисткой деятельностью, предательство - самый тяжкий грех. О деле Сергея Фургала: это не политическое преследование, речь идет об убийствах, сам Фургал был лояльный, проблем с ним не возникало.

Ближнее зарубежье

Россия может увеличить число миротворцев в Нагорном Карабахе. Москва будет усиливать поддержку Донбасса. РФ выведет военных из Приднестровья после налаживания "нормального диалога" между Кишиневом и Тирасполем. К событиям в Киргизии привело забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по западным лекалам.

Дальнее зарубежье

Российские хакеры не помогали избранию Дональда Трампа, это все домыслы. Реджеп Тайип Эрдоган - это человек, который держит слово, мужчина, "он хвостом не виляет". С Си Цзиньпином очень доверительные, дружеские отношения. Стремление РФ продлить договор СНВ-III не находит ответа у США.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020

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