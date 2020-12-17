Большая пресс-конференция Путина. Самое основное

В аппаратно-студийном блоке АСТ Russia Today во время трансляции пресс-конференции Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году проходила в режиме видеоконференции: Владимир Путин вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огареве. Мероприятие длилось 4 часа 29 минут, за которые президент ответил на 68 вопросов. Для удобства мы приводим основные тезисы общения, ознакомление с которыми займет около двух минут.

Экономика

Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы. Экономика РФ выйдет на докоронавирусный уровень к концу 2021 года. Финансовая система устойчива, прибыль банков в 2020 году оценивается в 1,3 трлн руб. Оставшиеся от программы туристического кешбэка средства будут использованы на развитие туризма в следующем году. Продолжая стимулировать агроэкспорт на фоне роста цен на внутреннем рынке, правительство допустило ошибку. В опционной программе "СИБУРа", в которой участвовал Кирилл Шамалов, ничего странного нет. Малые траты из ФНБ не значат подготовки к потрясению. Требования к Норникелю по ущербу от аварии очень высокие, надо отвечать за то, что сделано.

Коронавирус

Путин пока не привился, но пообещал это сделать, как только появится подходящая его возрасту вакцина. Локдаун пока не планируется. Уже в начале 2021 года у России будут миллионы доз вакцины от Covid. Страны должны объединять усилия в борьбе с коронавирусом, а не искать виновных. Санитарно-эпидемиологическая служба в России будет реформирована, а реформа первичного звена здравоохранения стартует 1 января 2021 года и потребует 550 млрд руб. Россия может создать "лайт-вакцину" с эффективностью 85%.

Россия

Семьи, где есть дети в возрасте до семи лет, получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Идти ли на новые президентские выборы, Путин еще не решил. Россия знает о предстоящих попытках иностранного вмешательства в парламентские выборы и готовится к ним. Перестановок в правительстве не планируется. Российская армия - одна из самых эффективных в мире, работы по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" практически завершены. Случай с обнародованием в СМИ интимных видео Дзюбы должен стать уроком для всех публичных людей.

Навальный, Сафронов, Фургал

Об отравлении Алексея Навального: расследование произошедшего с "пациентом берлинской клиники" - легализация материалов спецслужб США. О деле Ивана Сафронова: он не диссидент, дело не связано с журналисткой деятельностью, предательство - самый тяжкий грех. О деле Сергея Фургала: это не политическое преследование, речь идет об убийствах, сам Фургал был лояльный, проблем с ним не возникало.

Ближнее зарубежье

Россия может увеличить число миротворцев в Нагорном Карабахе. Москва будет усиливать поддержку Донбасса. РФ выведет военных из Приднестровья после налаживания "нормального диалога" между Кишиневом и Тирасполем. К событиям в Киргизии привело забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по западным лекалам.

Дальнее зарубежье

Российские хакеры не помогали избранию Дональда Трампа, это все домыслы. Реджеп Тайип Эрдоган - это человек, который держит слово, мужчина, "он хвостом не виляет". С Си Цзиньпином очень доверительные, дружеские отношения. Стремление РФ продлить договор СНВ-III не находит ответа у США.