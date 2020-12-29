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Соратнику экс-схимонаха Сергия стало плохо в суде Екатеринбурга

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга во вторник не смог рассмотреть протокол об административном правонарушении, составленный на Всеволода Могучева - соратника экс-схимонаха Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь.

"Материалы поступили (в суд - ИФ), но его не доставили. Скорую полиция вызвала, его забрали", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе райсуда.

Собеседник агентства уточнил, что плохо Могучеву стало в здании суда. "Но не в зале судебного заседания", - подчеркнул он.

По словам представителя суда, на Могучева составлен административный протокол по ст.19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В пресс-группе городского управления МВД воздержались от комментариев.

Ранее информированный источник сообщил, что бывший схиигумен Сергий (Романов) задержан для допроса. Со своей стороны адвокат Светлана Герасимова, представляющая его интересы, уточнила "Интерфаксу", что Романов доставлен в Следственный комитет, позднее она подтвердила агентству, что бывшего схиигумена отправляют в Москву.

В отношении Сергия (Романова), по словам Герасимовой, возбуждены уголовные дела, обвинение ему предъявлено по ч.3 ст.101.1 УК РФ (о склонении к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство). Меру пресечения ему будут избирать в Басманном районном суде Москвы 29 декабря. В пресс-службе регионального СУ СКР воздержались от комментариев.

По словам насельников Среднеуральского монастыря, в ночь на 29 декабря на территорию приехали люди в масках и с оружием - они задержали Сергия и провели обыски в помещениях. Территория монастыря была оцеплена, а из бухгалтерии забрали два сейфа.

Экс-схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.

Сергий Романов Екатеринбург Всеволод Могучев

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