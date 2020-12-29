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Очевидцы рассказали о вооруженных оперативниках в Среднеуральском монастыре

Адвокат опального схимонаха Сергия сообщила, что есть задержанные

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ночью в Среднеуральском женском монастыре, который с лета удерживал под контролем бывший духовник обители Сергий Романов, вооруженные люди провели обыски, сообщили насельники монастыря. Адвокат Романова Светлана Герасимова сообщила "Интерфаксу" о многочисленных задержаниях.

"Большое количество задержанных. Пять-шесть машин вывезли", - сказала адвокат и предположила, что людей вывезли в Верхнюю Пышму, рядом с которой находится монастырь. Ранее ночью был задержан и опальный схимонах Сергий. По словам одной из бывших монахинь, его вынесли из обители на руках: "уложили на землю вниз лицом" четыре человека, "завернули руки за спину, подняли - наручники, видимо, надели и унесли на руках прямо".

Утром 29 декабря проезд в монастырь был закрыт, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий. У ворот стоят машины пожарных и службы ДПС, однако шлагбаум открыт. Кроме того, на территории монастыря находятся сотрудники ДПС, пожарные, медики и полицейские.

По словам очевидцев, силовики прибыли в обитель примерно в час ночи.

"Силой зашли в монастырь. (...) Я видел ОМОН", - сказал "Интерфаксу" прихожанин, представившийся Евгением.

"Сестра, которая пошла на ночной акафист, прибежала с криком, шумом, что там вооруженные люди. Они долбились в келью, стучали руками, ногами пинали, кричали, чтобы все выходили, ложились на пол. В нашу келью пытались ворваться", - сказала старшая монахиня Варвара.

По ее словам, силовики не предъявили документов и не представились.

"На отцовской территории, где у нас батюшки живут, и по корпусам все перекрыто было, (...) оцеплены были все участки, Покровский храм был оцеплен, нельзя было пройти, крыльцо было в нашем распоряжении, площадь была оцеплена, и подходы все к зданиям жилым тоже были оцеплены. Люди были вооруженные, с автоматами, с дубинками, в масках, в касках", - сказала старшая монахиня.

Очевидцы также говорят, что силовиков в монастыре было "много". "Было несколько больших автобусов", - сказала монахиня Варвара. "Было очень большое количество (людей - ИФ) - может, тысячи две в куче", - отметил в разговоре с агентством прихожанин Евгений.

Несколько монахинь обратились за медицинской помощью.

"В приемный покой в шесть утра обратились трое пострадавших с незначительными повреждениями. Им амбулаторно была оказана медицинская помощь, они покинули медучреждение", - сказали агентству в Верхнепышминской городской больнице, к которой территориально относится Среднеуральский монастырь.

Официальными комментариями правоохранительных органов по этой ситуации агентство пока не располагает.

После задержания Сергия Романова его сторонники опубликовали видеообращение, в котором схимонах обращается к своим соратникам и говорит о том, что у него "все хорошо".

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выехала в Среднеуральский женский монастырь, сообщил "Интерфаксу" ее помощник во вторник. Ранее сообщалось, что среди насельников обители есть люди с детьми.

Адвокат Герасимова ранее сообщила, что ее подзащитного вывезли в Москву и Басманный суд выберет ему меру пресечения. По ее словам, в отношении Романова возбуждены дела и ему предъявлены обвинения по трем уголовным статьям - о склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Среднеуральский монастырь Верхняя Пышма СКР МВД

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