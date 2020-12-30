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МВД сочло 5 суток ареста слишком мягким наказанием соратнику схимонаха

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Полиция подала апелляцию на решение Ленинского суда Екатеринбурга, который назначил пять суток ареста Всеволоду Могучеву, соратнику схимонаха Сергия Романова, за неповиновение полицейским.

Свердловский областной суд рассмотрит эту жалобу 30 декабря вечером. В пресс-службе суда уточнили, что в полиции назначенное Могучеву наказание сочли слишком мягким.

Вечером 29 декабря Ленинский суд назначил административный арест Могучеву. Что именно стало поводом для составления на него протокола по ст.19.3 КоАП, не уточнялось.

В ночь на 29 декабря силовики прошли Среднеуральский женский монастырь и задержали духовника этой обители, схимонаха Сергия Романова, а также еще несколько человек. Романов находился в монастыре с середины июня и говорил, что не собирается оттуда уходить. Его соратники не пускали в обитель представителей Екатеринбургской епархии и судебных приставов.

Весной епархия сначала запретила Сергию проповедовать за то, что он отрицал пандемию и призывал к неповиновению требованиям руководства РПЦ и светских властей. Затем его запретили в служении. Летом его лишили сана, а в сентябре - отлучили от церкви. Светские суды оштрафовали его за распространение фейков о коронавирусе и за разжигание ненависти.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал Романова на два месяца по обвинению в самоуправстве, склонении к самоубийству и в нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

Сергий Романов Ленинский суд Москва Екатеринбург Среднеуральский монастырь Всеволод Могучев Свердловский областной суд МВД

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