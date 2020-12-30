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Испытания COVID-вакцины ФМБА наметили на первый квартал 2021 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство планирует приступить к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID-19 в первом квартале 2021 года.

"Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические", - сказала глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире "России 24" (ВГТРК) в среду.

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Она отметила, что агентство разрабатывает рекомбинантную вакцину, действие которой происходит через клеточный иммунитет.

Вакцину разрабатывает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, подведомственный ФМБА. В апреле Скворцова обещала, что на первую стадию клинических исследований институт выйдет в конце этого года

Хроника 09 января – 30 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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