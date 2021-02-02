Клинические испытания ковид-вакцины от ФМБА начнутся в июле

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), сейчас проходит доклинические исследования, клинические испытании, вероятно, начнутся в июле, заявила в эфире телеканала "Доктор" первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева.

Она также выразила надежду, что производство вакцины начнется к концу 2021 года.

По ее словам, этот препарат будет использовать "иммунологическую память", станет опираться не только на гуморальный ("антительный"), но и на клеточный иммунитет, что даст возможность "избежать тех мутаций, которые сегодня происходят с вирусом".

Ранее сообщалось, что ФМБА планирует начать клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в первом квартале 2021 года. Препарат создали в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.

Это будет четвертая вакцина от коронавируса, созданная в России.

Сейчас в стране уже используется вакцина "Спутник V", разработанная в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава. Выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Цельновирионная вакцина центра им. Чумакова РАН в настоящее время завершает вторую фазу клинических испытаний, документы для регистрации переданы в Минздрав 20 января. Получение регистрации ожидается 16 февраля, а введение вакцины в гражданский оборот с марта - начала апреля.