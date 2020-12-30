Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Лаборатории не заметили ажиотажного спроса на ПЦР-тесты перед праздниками

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на ПЦР-тесты на коронавирус стабильно высок, но перед новогодними праздниками он не стал ажиотажным, сообщили представители крупных медицинских лабораторий.

"В последнюю неделю декабря ежедневно в наших лабораторных отделениях по всей стране ПЦР-тест на COVID-19 сдает около 21 тыс. человек. Из них примерно половина запрашивает справку на английском языке - можно предположить, что они собираются отправиться за рубеж. Больших очередей сейчас нет, но подождать 10-15 минут все-таки придется", - сообщили в пресс-службе "Гемотеста".

Там допускают значительный рост спроса после праздников, поскольку все туристы, выехавшие за границу, должны сдавать тесты на COVID-19 по прибытии.

В пресс-службе "Инвитро" сказали, что скачков спроса на тестирование на коронавирус не наблюдается, но спрос остается по-прежнему высоким.

В "Медси" заявили, что запросов на проведение ПЦР-тестирования перед праздниками стало немного больше, однако сеть справляется с нагрузкой, и очередей не образуется. Рост запросов в компании связали в том числе с поездками иностранных туристов по России.

Представитель "Медси" посоветовал всем, кому нужно быстро получить результаты теста, сдавать анализы до 10 часов утра:"Скорость проведения обследования в среднем составляет 24-36 часов. Это напрямую зависит от времени сдачи, и чтобы быстро получить результат желательно сдавать анализы до 10 часов утра, тогда чаще всего он будет готов на следующий день".

Что касается справок на английском языке, то крупные лаборатории, предлагающие платно сдать тест на коронавирус, автоматически или по запросу делают туристам справки как на русском, так и на английском языках.

"Единственное, мы рекомендуем пациентам уточнять в медицинском офисе написание ФИО на английском языке в соответствии с загранпаспортом, если они планируют использовать эту справку", - отметили в пресс-службе "Инвитро".

Пандемия 2020

37
29 января. Авиакомпании по всему миру приостановили или сократили количество прямых рейсов в Ухань и крупные города Китая из-за растущих опасений по поводу серьезности вспышки коронавируса.4 февраля. В Ухани конференц-центр переоборудовали во временную больницу для пациентов с COVID-19.5 февраля. Сотрудники международного аэропорта Курчатова в Челябинске во время учений по проведению эвакуации пассажиров воздушного судна с симптомами коронавирусной инфекции.16 февраля. Собаки в масках в главном торговом районе в центре Шанхая, поскольку ученые выяснили, что коронавирус может передаваться от человека к домашним питомцам.20 марта. Медицинский работник распыляет дезинфицирующее средство на пустынной рыночной улице после того, как власти Индии приказали закрыть все магазины за исключением продуктовых и аптек в городе Джамму.25 марта. Более 41 млн жителей китайской провинции Хубэй оказались под жестким карантином с 24 января. На фото: жилой район городского округа Сяньнин.28 марта. Правительство Испании ввело 15-дневный общенациональный карантин. Людям разрешено выходить из дома только в случае необходимости - за продуктами, на работу, а также в чрезвычайных ситуациях.29 марта. Полиция Индии арестовала более 3 тысяч человек за нарушение карантина.30 марта. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных.1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов.6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс-пропуск на выход из дома на 1 час. Перед входом в общественные места люди проходят обязательную дезинфекцию.7 апреля. В период локдауна дикие койоты вышли на улицы Сан-Франциско. 8 апреля. Уличные музыканты выступают для жителей Праги во время карантина.11 апреля. Манекены заменили зрителей на первом матче профессиональной бейсбольной лиги на Тайване.28 апреля. Танцовщица стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge после выступления в американском городе Портленд. На фоне карантинных мер и ограничений из-за пандемии коронавируса в США набирают популярность мероприятия в формате drive-in.28 апреля. Вода в каналах Венеции стала прозрачной впервые за 60 лет из-за отсутствия туристов и действующего карантина10 мая. 86-летняя Мэри Фэй Кокрэн поет песню "You Are My Sunshine" своему сыну через окно в День матери в американском городе Смирна.16 мая. В одном из парков Нью-Йорка нарисовали круги на траве, чтобы отдыхающие могли сохранять социальную дистанцию22 мая. В одной из школ филиппинской Манилы прошел "кибер-выпускной". Эффекта присутствия организаторы добились с помощью 179 планшетов, к которым выпускники подключились во время онлайн-церемонии. Трансляцию вели в прямом эфире на Facebook.22 мая. Кинотеатр под открытым небом в польском Сопоте.28 мая. Сотрудники МЧС России проводят дезинфекцию Казанского вокзала в Москве.15 июня. Кладбище для жертв коронавируса в Манаусе, Бразилия.21 июня. Занятия йогой под куполом в Торонто, Канада.22 июня. В оперном театре "Лисео" в Барселоне струнный квартет выступает перед саженцами, которые затем подарят работникам клинической больницы города.8 июля. В Сербии не утихают протесты, связанные с возвратом ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Во время беспорядков пострадали 60 человек - 43 полицейских и 17 протестующих.9 июля. Ультраортодоксальные евреи плавают в Средиземном море на пляже в Тель-Авиве. В попытке остановить быстрое распространение коронавируса Израиль вновь ввел ряд ограничений для общественности.4 августа. Медицинский работник во время массовой проверки на симптомы болезни в Дхарави, одной из самых больших трущоб Азии, в Мумбаи.13 августа. Начальная школа в центре Йоханнесбурга продолжает работу в условиях пандемии коронавируса, обеспечивая социальную дистанцию для школьников.21 августа. В аквапарке Ухани устроили водную вечеринку по случаю начала фестиваля электронной музыки, в которой приняли участие тысячи человек. Фотографии и видео мероприятия вызвали всеобщее возмущение.4 сентября. Члены банды внутри камеры в тюрьме сальвадорского города в Кесальтепеке.10 сентября. Медицинские работники на похоронах жертв COVID-19 в индийском Гувахати.13 сентября. Показ коллекции Accidental Cutting на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Мадриде.5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.11 ноября. В Японии вырос спрос на роботов-официантов и роботов-курьеров для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами.20 октября. В Новом Орлеане началось досрочное голосование на выборах президента США.13 ноября. На открытии Рождественского сезона в зоопарке датского Ольборга Санта-Клаус приветствовал посетителей и общался с детьми из стеклянного шара для соблюдения социальной дистанции.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.
29 января. Авиакомпании по всему миру приостановили или сократили количество прямых рейсов в Ухань и крупные города Китая из-за растущих опасений по поводу серьезности вспышки коронавируса.
Хроника 09 января – 30 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Гемотест Инвитро Медси

Новости по теме

Новости

Схимонах Сергий будет в СИЗО поститься и молиться за москвичей

Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

Мишустин сыграл на синтезаторе для девочки из Тверской области

В январе будут составлены 18 протоколов на СМИ-иноагентов за нарушения

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде
Пандемия коронавируса

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Депутат-единоросс оштрафован на 10 тыс. руб. за попытку украсть рельс

Здоровья и завершения пандемии попросили бы у Деда Мороза 40% россиян

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');