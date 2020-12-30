Лаборатории не заметили ажиотажного спроса на ПЦР-тесты перед праздниками

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на ПЦР-тесты на коронавирус стабильно высок, но перед новогодними праздниками он не стал ажиотажным, сообщили представители крупных медицинских лабораторий.

"В последнюю неделю декабря ежедневно в наших лабораторных отделениях по всей стране ПЦР-тест на COVID-19 сдает около 21 тыс. человек. Из них примерно половина запрашивает справку на английском языке - можно предположить, что они собираются отправиться за рубеж. Больших очередей сейчас нет, но подождать 10-15 минут все-таки придется", - сообщили в пресс-службе "Гемотеста".

Там допускают значительный рост спроса после праздников, поскольку все туристы, выехавшие за границу, должны сдавать тесты на COVID-19 по прибытии.

В пресс-службе "Инвитро" сказали, что скачков спроса на тестирование на коронавирус не наблюдается, но спрос остается по-прежнему высоким.

В "Медси" заявили, что запросов на проведение ПЦР-тестирования перед праздниками стало немного больше, однако сеть справляется с нагрузкой, и очередей не образуется. Рост запросов в компании связали в том числе с поездками иностранных туристов по России.

Представитель "Медси" посоветовал всем, кому нужно быстро получить результаты теста, сдавать анализы до 10 часов утра:"Скорость проведения обследования в среднем составляет 24-36 часов. Это напрямую зависит от времени сдачи, и чтобы быстро получить результат желательно сдавать анализы до 10 часов утра, тогда чаще всего он будет готов на следующий день".

Что касается справок на английском языке, то крупные лаборатории, предлагающие платно сдать тест на коронавирус, автоматически или по запросу делают туристам справки как на русском, так и на английском языках.

"Единственное, мы рекомендуем пациентам уточнять в медицинском офисе написание ФИО на английском языке в соответствии с загранпаспортом, если они планируют использовать эту справку", - отметили в пресс-службе "Инвитро".