Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 19.12В России 2 819 429+28 209В мире 75 672 814+720 593

Иностранцы могут въезжать в Сербию только со справкой об отсутствии COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные граждане с 20 декабря смогут посетить Сербию только со справкой об отсутствии коронавируса, сообщила газета Blic.

"Согласно решению кризисного штаба по борьбе с коронавирусом, с 20 декабря иностранные граждане могут въезжать в страну только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее чем за 48 часов до поездки", - пишет издание.

Предполагается, что путешественникам без справок о прохождении теста предстоит остаться на карантине, после чего они должны сдать тест на COVID-19.

Как отмечает газета, рестораны, кафе и бары в Сербии, а также спа-центры, тренажерные залы и бассейны работают только в будни до 17:00. На улицах действует масочный режим, собираться группами более 5 человек запрещено. Продуктовые магазины и газетные киоски работают ежедневно до 21:00.

Спортивные игры на стадионах разрешено проводить без зрителей. Занятия в школах проводятся только для младших классов, остальные ученики перешли на дистанционное обучение. С 20 декабря по 18 января все учащиеся уйдут на каникулы.

Россия восстановила авиасообщение с Сербией с 15 октября, рейсы между Москвой и Белградом выполняют Air Serbia и "Аэрофлот".

Сербия коронавирус COVID-19

Новости

Заболеваемость коронавирусом в США вышла на пик с начала пандемии

Заболеваемость коронавирусом в США вышла на пик с начала пандемии

Белый дом остановил публикацию заявления с обвинениями России в кибератаках на американские ведомства

Белый дом остановил публикацию заявления с обвинениями России в кибератаках на американские ведомства

Шотландия введет ограничения против COVID-19 после остальной Британии

Джонсон объявил о новых ограничениях в Великобритании на фоне COVID-19

Джонсон объявил о новых ограничениях в Великобритании на фоне COVID-19

Девять человек погибли при пожаре в турецкой COVID-больнице

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с разведывательным спутником США

Аппарат "Луна-25" отправится на спутник Земли в октябре 2021 года

Пашиняна попытались не пустить на траурное мероприятие

США нарастили группировку F-35 на Аляске до 20 истребителей

США нарастили группировку F-35 на Аляске до 20 истребителей
Пандемия коронавируса

Итальянцы отметят Новый год и Рождество на карантине

Итальянцы отметят Новый год и Рождество на карантине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');