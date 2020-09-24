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В РСТ сочли психологически неприятным введение самоизоляции для побывавших за рубежом

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что ужесточение правил возвращения туристов из-за рубежа не повлияет на спрос, но назвали "психологически неприятным" это решение Роспотребнадзора.

Ведомство изменило требования к россиянам, возвращающимся из зарубежных поездок. Прежде им нужно было в течение трех дней после возвращения загрузить на портал Госуслуг результаты ПЦР-теста на коронавирус. С 24 сентября до получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции.

"Это вряд ли повлияет на интерес к зарубежным турам, поскольку сдать тест после прибытия из-за границы и разместить его на портале Госуслуг в любом случае надо в течение трех дней. Люди, зная это, все равно летят за рубеж и по возвращении стараются уложиться в срок, чтобы избежать штрафов. Теперь в течение этих трех дней надо еще и самоизолироваться. Невелика разница, тем более, многие и так остались на "удаленке"", - считает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Правда, по ее словам, это решение Роспотребнадзора неприятно психологически. "Это сильно напрягает психологически: 21 сентября Роспотребнадзор заявляет об отсутствии необходимости вводить в России новые ограничения, а 23-го их вводит. Получается, что слухи о новых ограничениях с 20 сентября не были такими уж беспочвенными, хотя их активно опровергали. И вот сама эта ситуация вполне может повлиять на спрос на поездки, потому что люди уже не знают, чего ждать от властей", - подчеркнула представитель РСТ.

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Ирина Тюрина РСТ Роспотребнадзор Коронавирус

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