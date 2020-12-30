Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Пригожин подал иски к Навальному и его сторонникам на 77 млн рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Общая сумма исков, поданных в московские суды бизнесменом Евгением Пригожиным к оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам в общей сложности составляет 77 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы компаний "Конкорд" Пригожина. Иски поданы в связи с порочащими честь бизнесмена высказываниями в интернете.

В компании, отвечая на запрос агентства, отметили, что в ближайшее время будет подготовлено и отправлено в суд по меньшей мере еще шесть новых дел.

В РоссииПригожин подал к Навальному и другим оппозиционерам иски на 50 млн рублейЧитать подробнее

Всего по состоянию на среду десять исков Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданные юридической службой компании "Конкорд" в московские районные суды, приняты и рассматриваются.

В пресс-службе заявили, что продолжат "внимательно отслеживать публикации на предмет наличия сведений, не соответствующих действительности, а также порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Евгения Викторовича Пригожина".

"Еще раз подчеркиваем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", - подчеркнули в компании.

Пригожин подал целый ряд исков к Навальному и его сторонникам. Все они касаются высказываний оппозиционеров в социальных сетях и на YouTube.

Алексей Навальный Евгений Пригожин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 30 декабря

Схимонах Сергий будет в СИЗО поститься и молиться за москвичей

Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

Мишустин сыграл на синтезаторе для девочки из Тверской области

В январе будут составлены 18 протоколов на СМИ-иноагентов за нарушения

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде
Пандемия коронавируса

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Депутат-единоросс оштрафован на 10 тыс. руб. за попытку украсть рельс

Здоровья и завершения пандемии попросили бы у Деда Мороза 40% россиян

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');