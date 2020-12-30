Пригожин подал иски к Навальному и его сторонникам на 77 млн рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Общая сумма исков, поданных в московские суды бизнесменом Евгением Пригожиным к оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам в общей сложности составляет 77 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы компаний "Конкорд" Пригожина. Иски поданы в связи с порочащими честь бизнесмена высказываниями в интернете.

В компании, отвечая на запрос агентства, отметили, что в ближайшее время будет подготовлено и отправлено в суд по меньшей мере еще шесть новых дел.

Всего по состоянию на среду десять исков Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданные юридической службой компании "Конкорд" в московские районные суды, приняты и рассматриваются.

В пресс-службе заявили, что продолжат "внимательно отслеживать публикации на предмет наличия сведений, не соответствующих действительности, а также порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Евгения Викторовича Пригожина".

"Еще раз подчеркиваем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", - подчеркнули в компании.

Пригожин подал целый ряд исков к Навальному и его сторонникам. Все они касаются высказываний оппозиционеров в социальных сетях и на YouTube.