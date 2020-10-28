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Пригожин подал к Навальному и другим оппозиционерам иски на 50 млн рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Предприниматель Евгений Пригожин примерно за две недели октября подал в суды Москвы иски о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и другим оппозиционерам в общей сложности на 50 млн рублей, следует из исковых заявлений бизнесмена.

Поводом для исков стали высказывания ответчиков в соцсетях и на YouTube. В каждом иске бизнесмен просит удалить и опровергнуть утверждения, не соответствующие действительности, а также просит по 5 млн рублей компенсации. О намерении Пригожина начать судиться за клевету 13 октября сообщала пресс-служба группы компаний "Конкорд".

Первый иск был подан к Навальному в связи с его июльскими высказываниями в твиттере о поставках еды в детские сады и школы.

К юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и политику Любови Соболь подан иск на 5 млн рублей в связи с комментарием изданию Znak.com. Там речь шла о намерении Пригожина взыскать с Соболь и Навального 88 млн рублей по иску компании "Московский школьник".

Позднее Пригожин подал еще один иск к Соболь и Навальному уже в связи с роликом на YouTube-канале "Навальный Live", в котором бизнесмена обвинили в коррупции и в связях с частными военными компаниями.

Два иска бизнесмен подал из-за высказываний оппозиционера Владимира Милова, ведущего программы на "Навальный Live". В обоих исках соответчиком назван Навальный.

Поводом еще для одного иска стали высказывания сторонника Навального Леонида Волкова, который связал бизнесмена с убийством Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике в 2018 году.

В связи с аналогичными высказываниями Пригожин подал в суд на журналиста Максима Шевченко.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года взыскал с Навального, Соболь и ФБК в общей сложности около 88 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску "Московского школьника", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе 2020 года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник".

Евгений Пригожин Алексей Навальный Любовь Соболь ФБК Московский школьник Конкорд Максим Шевченко

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