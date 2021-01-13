Навальный пообещал вернуться в Россию в воскресенье

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию рейсом "Победы" 17 января. Он написал об этом в соцсетях.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке", - объяснил он в твиттере. В инстаграме он уточнил, что уже купил билет на рейс. Из его сообщения следует, что он считает, что достаточно восстановился. Навальный в Германии с 22 августа лечился, а затем проходил реабилитацию.

Он не раз говорил, что вернется в Россию, как только врачи ему это разрешат. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не раз говорил, что оппозиционер как гражданин России имеет право вернуться на родину, когда это пожелает.

12 января стало известно, что ФСИН попросила Симоновский суд Москвы заменить Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше" "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК, п. 7 ст. 397 УПК)". Это ходатайство 11 января было зарегистрировано в картотеке суда.

29 декабря СКР сообщил, что возбудил в отношении политика уголовное дело о мошенничестве. Ему вменили то, что он присвоил и потратил на себя деньги, которые собрали созданные им организации, в том числе Фонд борьбы с коррупцией. Речь идет о 356 млн рублей.

28 декабря ФСИН обвинила политика в уклонении от обязательного контроля в рамках условного срока по делу "Ив Роше". В ведомстве сослались на публикацию в Lancet, где говорится, что политика после отравления выписали из больницы 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". ФСИН делает вывод, что Навальный выздоровел и его неявку для контроля можно расценить как уклонение условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Дело "Ив Роше"

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также отмывании в связи с хищением миллионов рублей у компании "Ив Роше" и у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка"). Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат отправился в колонию. В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.

ФСИН также не раз безуспешно просила суд заменить политику условное наказание на реальный срок.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро. ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили в отношении Навальных ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше". Верховный суд России 25 апреля 2018 года по представлению председателя суда возобновил производство по делу Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.