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Московский суд вернул Пригожину один из его исков к оппозиционерам

Московский суд вернул Пригожину один из его исков к оппозиционерам
Евгений Пригожин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы вернул заявителю иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, сообщает в пятницу пресс-служба группы компаний "Конкорд" Пригожина.

"Основания возврата (иска - ИФ) будут понятны после ознакомления с определением суда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Пригожин уважительно относится к позиции суда и все замечания в обязательном порядке будут устранены.

"При этом возврат иска не препятствует новому заявлению. Возможно, исковые требования будут дополнены новыми эпизодами, а сумма иска увеличена", - сообщает "Конкорд".

Пригожин подал целый ряд исков к Навальному и его сторонникам. Все они касаются высказываний оппозиционеров в социальных сетях и на YouTube.

Общая сумма заявленных исковых требований уже превысила 50 млн рублей.

Евгений Пригожин Конкорд Алексей Навальный Владимир Милов

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