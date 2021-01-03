В тушении лесного пожара на границе Туапсе с Сочи задействуют авиацию

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы Краснодарского края третьи сутки продолжают борьбу с природным пожаром, который распространился в Туапсинском и Сочинском регионах.

"На территории Краснодарского края действуют шесть возгораний лесной подстилки в Туапсинском районе и Сочи, из них два очага локализованы", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в воскресенье.

По ее данным, площадь активного горения на всех очагах - порядка 1 тыс. кв. м. Мониторинг складывающийся обстановки проводится с применением беспилотных летательных аппаратов, отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, угрозы населенным пунктам нет. Для тушения природного пожара в Сочи запланировано применение авиации МЧС России (вертолет Ка-32 с ВСУ).

В ликвидации пожара задействовали 249 человек и 54 единиц техники. На месте организован штаб пожаротушения.