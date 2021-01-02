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Природный пожар на границе Туапсе с Сочи тушат вторые сутки

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы уже вторые сутки борются с природным пожаром площадью 5,5 га на границе Туапсинского и Сочинского лесничеств.

"Продолжается тушение возгорания лесной подстилки. Огнем на утро 2 января охвачено 5,5 гектара. Полоса горения находится в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка, составляет 600 метров", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в субботу.

В тушении пожала задействованы 105 человек, в основном они добираются до очага возгорания пешком.

"Порывами ветра дымовую завесу сносит к федеральной трассе и поселкам, но ни жителям, ни водителям ничего не угрожает. Очаг возгорания находится на большом расстоянии, и вся ситуация находится под контролем", - приводит пресс-служба слова начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадима Снегирева.

1 января природный пожар Туапсе, прошедший территорию в 2,5 га, спровоцировал горение лесной подстилки в Сочи.

Туапсе Сочи

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