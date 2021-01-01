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Природный пожар с территории Туапсе перешел в Сочи

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы Туапсе и Сочи ликвидируют в пятницу возгорание леса.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, возгорание лесной подстилки на площади 2,5 га произошло в Туапсинском районе. Огонь перекинулся на территорию Сочи, отметили в администрации.

В настоящее время в Лазаревском районе Сочи в ауле Малый Кичмай площадь пожара составляет 500 метров.

Отмечается, что в ликвидации огня задействованы 64 человека и 13 единиц техники МЧС России.

Сочи Туапсе

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