Природный пожар с территории Туапсе перешел в Сочи
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы Туапсе и Сочи ликвидируют в пятницу возгорание леса.
Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, возгорание лесной подстилки на площади 2,5 га произошло в Туапсинском районе. Огонь перекинулся на территорию Сочи, отметили в администрации.
В настоящее время в Лазаревском районе Сочи в ауле Малый Кичмай площадь пожара составляет 500 метров.
Отмечается, что в ликвидации огня задействованы 64 человека и 13 единиц техники МЧС России.