Жители Сочи попросили руководство региона запретить фейерверки

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сочинцы обратились к мэру города-курорта Алексею Копайгородскому и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой запретить фейерверки, бесконтрольный запуск которых в новогодние праздники привел к пожарам.

Соответствующая петиция "Против свободного использования салютов и фейерверков!" размещена на сайте change.org.

Поводом для размещения петиции на сайте стали пожары, вспыхнувшие в Хостинском, Лазаревском и Центральном районах Сочи 1 января.

2 января на своей странице в соцсети губернатор Краснодарского края написал: "Возгорание лесной подстилки в Хостинском районе города Сочи, которое ликвидируют вторые сутки, началось во время запуска фейерверка".

В воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что спасатели третьи сутки продолжают борьбу с природным пожаром, который распространился на шести территориях Туапсинского района и в Сочи.