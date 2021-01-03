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Жители Сочи попросили руководство региона запретить фейерверки

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сочинцы обратились к мэру города-курорта Алексею Копайгородскому и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой запретить фейерверки, бесконтрольный запуск которых в новогодние праздники привел к пожарам.

Соответствующая петиция "Против свободного использования салютов и фейерверков!" размещена на сайте change.org.

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Поводом для размещения петиции на сайте стали пожары, вспыхнувшие в Хостинском, Лазаревском и Центральном районах Сочи 1 января.

2 января на своей странице в соцсети губернатор Краснодарского края написал: "Возгорание лесной подстилки в Хостинском районе города Сочи, которое ликвидируют вторые сутки, началось во время запуска фейерверка".

В воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что спасатели третьи сутки продолжают борьбу с природным пожаром, который распространился на шести территориях Туапсинского района и в Сочи.

Краснодарский край Сочи Туапсе

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