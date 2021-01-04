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Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Правительство должно будет представить эти предложения до 1 февраля

Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года, сообщил в понедельник сайт Кремля.

В частности, правительству РФ поручено до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов гражданам, которые были привиты от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов, чтобы привитые россияне смогли выезжать за границу и посещать другие страны.

В конце декабря Путин говорил, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Последний обратил внимание на вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, решение о ее приостановке в 2016 года было неправильным. Шмаков отметил, что данное решение привело к прекращению работы многими пенсионерами.

"Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - ответил Путин. "Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией", - отметил президент.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции прямо говорят об обязательной ежегодной индексации пенсий в России, и поправка не делит пенсионеров на работающих и неработающих. Вместе с тем, с 2015 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

Владимир Путин

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