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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
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Почти 24,5 тыс. человек в российской армии переболели коронавирусом

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Среди сотрудников Вооруженных сил России переболели COVID-19 почти 24,5 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 36 военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны России, размещенном на сайте ведомства в понедельник. Общая численность выздоровевших после заражения коронавирусом в ВС РФ достигла 24 477 человек, отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, на сегодня выявлен 3 961 военнослужащий с положительным результатом тестирования на COVID-19, среди гражданского персона инфицированы 592 человека.

Кроме того, коронавирусом болеют 168 военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах.

По последним данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил за сутки 23,35 тыс. случаев, умерли за этот период 482 человека.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции, 58 988 умерших и 2 640 036 выписанных (21 154 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 561 114.

Хроника 09 января 2020 года – 04 января 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ Коронавирус

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