В российской армии COVID-19 переболели 30 927 человек

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В российских Вооруженных силах коронвирусной инфекцией переболели 30 927 человек, в том числе 4400 представителей гражданского персонала, сообщили в Минобороны.

В частности, за минувшие сутки коронавирус выявили у 50 военнослужащих, в том числе курсантов и студентов военных вузов, выздоровели 69 военнослужащих.

В Минобороны добавили, что за последние сутки у 50 военнослужащих выявлен COVID-19, в том числе у курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях.

27 ноября 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал, что от коронавируса привьют больше 400 000 военнослужащих. В войсках применяют "Спутник V", в испытаниях которой участвовали военные.