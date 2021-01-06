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Второго погибшего горняка обнаружили под завалом в шахте на Камчатке

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Обнаружено тело второго горняка, погибшего под завалом в шахте Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" в среду представитель компании "Тревожное зарево", разрабатывающей рудник.

Поисковая операция завершена, сказал собеседник агентства.

Обрушение в шахте Асачинского золоторудного месторождения произошло ранее в среду. Под завалами оказались пять человек. Трое выбрались на поверхность самостоятельно.

Проверку по факту случившегося проводят СК и прокуратура.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского - в Елизовском районе.

Лицензиями на право пользования недрами месторождения обладает компания "Тревожное Зарево", которая занимается добычей золото-серебряной руды.

Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

Камчатка

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