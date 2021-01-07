Великолукская епархия проверит жалобы на выселение приюта из церкви

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Псковской области волонтеры сообщили журналистам, что священник выгнал из храма Воскресения Христова в деревне Клин приют для бездомных животных, который содержала монахиня Зосима. Как передает радиостанция "Говорит Москва", причиной этого решения назван конфликт монахини и иеромонаха Серафима.

В случившемся разберется епархия, ситуацию взял на контроль епископ Великолукский и Невельский Сергий, заявила руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Дарья Нетреба.

Животных Фотимы временно разместили в городском приюте. Нетреба пообещала, что епархия приюту поможет.

Иеромонах Серафим и правоохранительные органы пока не комментировали случившееся. Что стало причиной ссоры, не уточняется.