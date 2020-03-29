Три собаки из разогнанного приюта при монастыре под Тулой найдены убитыми

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Три собаки из расформированного приюта при монастыре в селе Колюпаново Тульской области обнаружены на помойке с огнестрельными ранениями.

По словам волонтеров, в свое время погибшие собаки были подброшены щенками к стенам монастыря, где их приютила и выходила настоятельница, которая в последние месяцы плохо себя чувствует и практически отстранена от дел.

"Вот так монастырь пристраивал "в добрые руки", - сказала журналистам волонтер Анна Максимова, показывая видеозапись с тремя собаками, лежащими на деревенской свалке среди строительного мусора. На место происшествия вызвана полиция.

Как сообщалось, в ночь на 16 марта к Свято-Казанскому монастырю под Тулой подъехали люди на джипах и вывезли около 60 собак. Волонтерам сказали, что те отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км.

В первую неделю после пропажи животных поисковикам удалось найти 21 собаку, затем поиски зашли в тупик. Все это время представители монастыря отказывались говорить, куда именно вывезли псов. В субботу, спустя почти две недели после пропажи животных, представитель монастыря, наконец, сообщил место, куда были вывезены сразу 18 собак.

Этим местом оказалась деревня Пластово, в 23 км от монастыря, туда в воскресенье и отправились волонтеры. Одну из собак нашли в загончике в тяжелом состоянии: собака была сильно искусана клещами, не могла двигаться, но была живой.