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Генпрокуратура поручила провести проверку после гибели собак из приюта при монастыре

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ поручила провести проверку по факту гибели собак из Свято-Казанского монастыря в Тульской области, следует из документа, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Это стало ответом надзорного ведомства на просьбу президента Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирины Новожиловой проверить обстоятельства гибели бывших питомцев живого уголка при монастыре и наказать виновных.

"В ночь на 16 марта 2020 года в Свято-Казанском монастыре в селе Колюпаново Алексинского района под Тулой произошел инцидент, который получил широкий резонанс в СМИ и соцсетях. По самовольному распоряжению священника местного храма Андрея Дёмина, принятому вопреки мнению настоятельницы, к монастырю подъехали люди и вывезли в неизвестном направлении около 60 собак, которые более десяти лет обитали в монастырском живом уголке", - говорилось в заявлении зоозащитницы.

Волонтерам сказали, что животные отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км.

На сегодня найдены 26 живых собак и трупы шести животных с пулевыми ранениями. "Полиция также начала расследование. Однако независимо от его результатов очевидно, что этих трагических смертей не случилось бы, если бы собак не вывезли из монастырского приюта, где они были в полной безопасности и имели постоянных опекунов", - написала зоозащитница генеральному прокурору.

Генпрокуратура РФ

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