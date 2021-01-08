Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:49Заразились
на 08.01В России 3 355 794+23 652В мире 88 042 762+856 222

Кадыров сравнил себя с Трампом после его блокировок в соцсетях

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил себя с президентом США Дональдом Трампом после блокировок аккаунтов американского лидера в соцсетях.

"Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", - написал он в своем телеграм-канале.

В миреЦукерберг продлил блокировку аккаунтов ТрампаЧитать подробнее

Кадыров добавил, что, если бы Трамп относился с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы.

Как сообщалось, глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум до конца передачи власти следующей администрации, ожидающейся 20 января.

"Мы считаем, что разрешить президенту использовать наши платформы - это слишком большой риск в данный период, - отметил он в заявлении. - Поэтому мы продлеваем блокировку на Facebook и Instagram на неопределенный срок: минимум - до завершения мирной передачи власти".

Изначально Цукерберг решил заблокировать доступ Трампа к аккаунтам после того, как президент ранее на этой недели в своих публикациях выражал симпатию к демонстрантам, штурмовавшим Капитолий. По мнению владельца соцсетей, Трамп недостаточно резко осудил такие действия.

Похожие меры против Трампа приняли и в Twitter, заблокировав его аккаунт на 24 часа: по истечении этого срока президенту вернут доступ к своей страничке, если он удалит две публикации.

Президент США в прошлом неоднократно поднимал вопрос о необходимости регулировать работу соцсетей: по его мнению, эти платформы никому не подотчетны, на них не распространяются и обязанности, которые есть у СМИ.

Штурм Капитолия

15
Чечня Рамзан Кадыров США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Объем поставок оружия РФ за рубеж в 2020 году составил около $13 млрд

Пандемия коронавируса

В России выявили более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России выявили более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса

Что случилось в этот день: четверг, 7 января

Прокуроры проверят детские подарки со взрывающимися фонариками

Тиньков сократит долю голосов в TCS Group с 84% до 35%

Выборы в США - 2020

Захарова назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Патриарх Кирилл призвал белорусов не решать проблемы с помощью "майдана"

Пандемия коронавируса

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 60 500

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 60 500

Путин назвал путеводной звездой человека надежду и ожидание чуда

Путин назвал путеводной звездой человека надежду и ожидание чуда
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');