В доме престарелых в Новгородской области выявили коронавирус

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Десять ветеранов из Боровичского дома-интерната для престарелых и инвалидов госпитализированы с коронавирусом в местную больницу, сообщили в субботу "Интерфаксу" в правительстве Новгородской области.

Как рассказал собеседник агентства, один ветеран находится в реанимации, у остальных - легкие формы заболевания.

Еще 62 ветерана с бессимптомной и легкой формами заболевания оставлены под наблюдением врачей в доме-интернате. В правительстве затруднились ответить на вопрос, есть ли случаи заболевания среди персонала.

Учреждение, в котором содержатся 100 ветеранов, закрыто на карантин. Устанавливается причина вспышки.

Для оказания помощи местным специалистам в Боровичи из Великого Новгорода выехали областные министр труда и социальной защиты Светлана Семенова и министр здравоохранения Резеда Ломовцева.