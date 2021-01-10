Все природные пожары в Сочи ликвидированы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Сочи потушены все природные пожары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Сочи в новогодние праздники произошло 15 лесных пожаров. Очаги были близ международного аэропорта Сочи и поселка Дагомыс.

Житель села Бестужево Адлерского района стал фигурантом дела после того, как он спровоцировал возгорание леса при сжигании мусора на приусадебном участке. Кроме этого, возбуждено 15 административных протоколов в отношении сочинцев, которые нарушили привила пожарной безопасности в лесу.