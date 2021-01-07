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Возбуждено дело о новогодних пожарах в Сочи

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Сочи полиция возбудила уголовное дело в отношении виновников природных пожаров, которые случились в регионе на новогодние праздники. Дело расследуется по ч. 2 ст. 167 УК (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), уточнили в пресс-службе городского УВД.

Полицейские ищут предполагаемых поджигателей и изучают видеозапись из соцсетей, на которой мужчина при помощи горючей жидкости поджигает траву на участке.

"13 административных дел возбуждено в отношении жителей Сочи, которые чистили свои дачные участки методом выжигания", - завяили в полиции.

В Сочи на Новый год произошло больше десятка природных пожаров, их окончательно потушили 6 января. Сообщалось, что задержаны не менее пяти подозреваемых виновников возгорания.

Сочи МВД

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