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В районе аэропорта Сочи и близ Дагомыса произошли природные пожары

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи приступили к тушению пожаров близ международного аэропорта Сочи и поселка Дагомыс.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в субботу, поступила информация о возгорании сухой травы и мусора на склоне горы напротив аэропорта. По предварительным данным, площадь горения составляет 400 квадратных метров.

Согласно сообщению, к тушению привлечены оперативные службы курорта.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев сообщил, что открытый огонь ликвидирован на участке в районе села Молдовка, напротив аэропорта. Как он отметил, в данный момент на этой территории наблюдается небольшое задымление, производится полив во избежание повторного возгорания.

Между тем, еще один природный пожар возник на территории Дагомысского лесничества в районе села Барановка.

Снегирев рассказал, что очаг возгорания лесной подстилки не превышает 500 кв. метров. По его словам, ситуация обострилась ночью из-за ветра, который раздувает тлеющий валежник.

По его словам, угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем.

Как сообщалось, в дни новогодних праздников в Сочи произошло порядка десяти природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию. Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января.

Борьба с природными пожарами в горной местности продолжалась шесть дней. Последние возгорания близ аула Лыготх и поселка Дагомыс были ликвидированы 6 января.

Сочи Краснодарский край

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