В Сочи задержали виновного в возгорании леса

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сотрудники УВД Сочи в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали человека, который нарушил требования пожарной безопасности во время расчистки земельного участка.

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель пресс-службы ведомства, 36-летний местный житель в селе Бестужево Адлерского района сжигал мусор, листву и траву на своем земельном участке. В результате огонь перекинулся на соседний участок, а впоследствии - в лесной массив, рассказали в полиции.

Общая площадь возгорания составила около 400 кв. метров. В настоящее время пожар потушен.

Собеседник агентства подчеркнул, что в отношении мужчины сотрудниками противопожарной службы составлен административный материал по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности).

Санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа от 2 до 4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в течение новогодних праздников в Сочи произошло 15 лесных пожаров.

В связи с угрозой пожаров на территории Краснодарского края действует особый режим. До 11 января ограничено посещение лесов. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, порубочные остатки и заниматься другими пожароопасными работами.