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Досрочные выборы мэра Якутска состоятся весной

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Прямые выборы нового мэра Якутска пройдут весной в связи с уходом в отставку главы города Сарданы Авксентьевой из-за ухудшения состояния здоровья.

В РоссииМэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставкуМэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставкуЧитать подробнее

"Прямые выбора мэра пройдут этой весной. Пожалуйста, будьте активными, неравнодушными, не оставайтесь в стороне, обязательно примите участие в голосовании", - написала Авксентьева на своей странице в инстаграме.

Исполнять обязанности главы города до выборов будет первый заместитель Авксентьевой - Евгений Григорьев.

"Спасибо Евгению Григорьеву за готовность взвалить на себя эту ношу и принятое решение баллотироваться на должность главы города. Если горожане одобрят, то "преемственность" в городе сохранится", - добавила она.

Кроме того, Авксентьева согласилась стать советником Григорьева "на общественных началах" и остаться в рядах городской команды.

В 2018 году Авксентьева победила на выборах мэра Якутска от партии "Возрождения России", набрав почти 39,98% голосов избирателей. Ее ближайший соперник, председатель гордумы Якутска Александр Саввинов из "Единой России" набрал 31,7% голосов.

Авксентьева стала первым женщиной-мэром Якутска.

Информация о возможной отставке мэра Якутска появилась в республиканских СМИ в конце 2020 года со ссылкой на публикацию в телеграме. Сообщалось, что Авксентьева покинет свой пост в течение ближайшего месяца, официальной причиной будет названа проблема со здоровьем.

Утром 11 января Авксентьева объявила, что уходит в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Официальное решение об ее отставке примет Якутская городская дума на ближайшей сессии 14 января. Одновременно будет назначена дата выборов нового главы.

Якутск Сардана Авксентьева Евгений Григорьев

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