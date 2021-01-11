Арестована хозяйка сгоревшего тюменского пансионата

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени арестовал хозяйку частного дома престарелых, где при пожаре 9 января погибли семь человека. Об этом сообщило областное управление СКР.

Женщина была задержана 9 января. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть семи человек.

В субботу вечером на территории пансионата в поселке Боровском загорелись надворные постройки. Эксперт предположил, что первой загорелась баня. Семь постояльцев не смогли сами выбраться на улицу и насмерть отравились продуктами горения. Следствие установило, что хозяйка пансионата ухаживала за стариками за деньги по устному договору с их родственниками.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, изъяли документы, опросили свидетелей и обвиняемую. Они установят юридический статус пансионата. Источник "Интерфакса" ранее говорил, что у пансионата не было разрешений на работу с лежачими клиентами.