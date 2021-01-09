В Тюмени задержали владелицу сгоревшего нелегального дома престарелых

Пожар в частном доме в поселке Боровский Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тюменской области/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Тюмени задержали хозяйку частного пансионата для престарелых, где в результате пожара погибли семь человек, сообщает в субботу пресс-служба СКР РФ.

"Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата", - говорится в сообщении.

По данным СКР, в результате пожара погибло четверо мужчин и три женщины.

Как отмечает пресс-служба ведомства, произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Отмечается, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Также следователи оценят действия контролирующих органов, расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщалось, в Тюменской области в результате пожара в частном доме поселка Боровский погибли семь человек. Источник "Интерфакса" рассказал, что пожар произошел в нелегальном доме престарелых, все погибшие - "лежачие пенсионеры".

По уточенным данным МЧС региона, в результате происшествия один человек пострадал.