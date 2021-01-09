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Семь человек погибли при пожаре в поселке в Тюменской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Тюменской области в результате пожара погибли семь человек, сообщает в субботу пресс-служба СКР по региону.

Как рассказали в пресс-службе, 9 января их тела были обнаружены после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как отмечает СКР, следователи и криминалисты осматривают место происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

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