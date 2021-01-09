Пожар под Тюменью произошел в нелегальном доме престарелых

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В сгоревшем под Тюменью частном доме нелегально размещали престарелых, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"В здании в поселке Боровский, по предварительной информации, оказывались без должных разрешительных документов услуги по круглосуточному размещению пожилых лиц", - сказал он.

Все семеро погибших - "лежачие пенсионеры".

Ранее в субботу пресс-служба СКР по региону сообщила, что в Тюменской области в результате пожара в доме и постройках поселка Боровский погибли семь человек.

Возбуждено уголовное дело.