В Кремле завершились 4-часовые переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, проходившая в Кремле, завершилась.

Беседа глав трех государств продолжалась около четырех часов.

Алиев и Пашинян впервые встретились после завершения вооруженного противостояния в зоне карабахского конфликта.

По итогам переговоров стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе, заявил глава российского государства.

Путин пояснил, что речь идет о "конкретных шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов". "С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств: Азербайджана, Армении и России", - продолжил президент России.

По его словам, вице-премьеры "создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона".