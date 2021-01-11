Пашинян счел карабахский конфликт неурегулированным

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нагорно-карабахский конфликт все еще не урегулирован.

Об этом он заявил на совместном с президентами России и Азербайджана брифинге по итогам трехсторонних переговоров в Москве.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте поблагодарить за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован", - сказал Пашинян.

По его словам, удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остаются очень много вопросов, один из которых - статус Нагорного Карабаха.

Вместе с тем также принимавший участие в переговорах президент Азербайджана Ильхама Алиев выразил уверенность в завершении конфликта в Нагорном Карабахе

"Совместное заявление от 9 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьёзных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович (Путин) один раз сказал, нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем", - сказал Алиев по итогам трёхсторонних переговоров в Москве.