В Москве начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встречаются лично после завершения боевых действий в зоне карабахского конфликта, разгоревшегося осенью прошлого года.

В понедельник, 11 января, Алиев и Пашинян проводят переговоры в Москве при участии президента РФ Владимира Путина.

Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян поздоровались в начале переговоров в Москве, но не стали пожимать друг другу руки.

Трехсторонняя встреча организована российской стороной и, как сообщила пресс-служба Кремля, на ней будут обсуждаться дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, экономические аспекты постконфликтного урегулирования в Карабахе.

В этот же день Путин проведет отдельные беседы с руководителями Азербайджана и Армении.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщал, что утром в Ереване сотрудники полиции задержали несколько человек при попытке сторонников оппозиции помешать Пашиняну вылететь на переговоры в Москву.

Несколько десятков оппозиционеров с раннего утра перекрыли дорогу к ереванскому аэропорту, пытаясь препятствовать проезду кортежа главы правительства. Сотрудники полиции и Службы нацбезопасности применили силу, чтобы прекратить антиправительственную акцию.