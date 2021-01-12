На соратника экс-схигумена Сергия завели новое административное дело

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге во вторник рассмотрит еще одно административное дело в отношении Всеволода Могучева, соратнику экс-схиигумена Сергия грозит до 15 суток ареста.

"Час назад позвонили из Октябрьского (районного - ИФ) суда (Екатеринбурга - ИФ), сказали, что у него назначена еще одна административка. Рассмотрение в 11:00. Мы сейчас в суде находимся, ждем", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Могучева Михаил Толмачев.

По его словам, дело заведено по ст.20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Подробности правонарушения неизвестны, так как материалы защите не предоставлялись. Максимальное наказание по данной статье - арест до 15 суток.

"Будем ходатайствовать об отложении судебного заседания, предоставлении времени для ознакомления (с материалами - ИФ). При необходимости - назначения экспертизы соответствующей, чтобы она установила, имеются или не имеются признаки состава этого административного правонарушения", - добавил Толмачев.

В пресс-службе Октябрьского районного суда "Интерфаксу" подтвердили поступление материалов по делу Могучева. Но о какой статье идет речь, уточнить не смогли.

Ранее сообщалось, что 31 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Могучеву 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ). 11 января защита обжаловала данное решение, но апелляционная инстанция 12 января оставила решение без изменения.

Толмачев сообщал "Интерфаксу", что срок ареста его подзащитного истекает в 23:10 12 января. По его словам, административный протокол был составлен на Могучева из-за того, что тот поздно вечером 28 декабря якобы отказался выходить из машины такси по требованию сотрудников полиции.

"Он приехал на такси с супругой домой. Супруга вышла первой из автомобиля. Всеволод остался расплачиваться за такси. В этот время к его супруге подошли лица в балаклавах, в спортивной одежде и повалили на землю. А его при этом начали доставать из автомобиля (...). Он не отказывался выходить из машины - просто он не понимал, (что происходит - ИФ). Они должны были его доставить к следователю на допрос (по делу экс-схиигумена Сергия - ИФ), но в итоге они его никуда не доставляли. Фактически они приехали проводить обыск. Подменили одни действия другими", - заявлял адвокат.

Он отмечал, что сотрудники полиции на суде заявили, что показывали удостоверения Могучеву, но в машине было темно, и тот вполне мог его не увидеть.

Мятежный экс-схигумен

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия, которого ранее задержали в Среднеуральском женском монастыре. Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство).

Экс-схимонах Сергий, изверженный из сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.