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Соратника уральского экс-схиигумена Сергия вновь отправили под арест

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг назначил 15 суток ареста последователю экс-схиигумена Сергия - Всеволоду Могучеву - за неповиновение сотруднику полиции, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Решение - 15 суток административного ареста по ч.1. ст.19.3 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Могучева виновным в совершении правонарушения по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста. Но полиция обжаловала данное решение, сочтя его мягким.

В среду Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы и представление прокурора, освободил из спецприемника Могучева.

Подробности правонарушения не раскрываются.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал экс-схиигумена Сергия, которого задержали ранее ночью в Среднеуральском женском монастыре. Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

Бывший схимонах Сергий сначала был лишен сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а затем в сентябре был отлучен от Церкви. Он не раз заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.

Сергий Романов Всеволод Могучев

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