Суд отказался отменить арест соратника схимонаха Сергия

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты Всеволода Могучева - соратника опального схимонаха Сергия Романова - на решение об административном аресте на 15 суток, сообщили в пресс-службе суда. Могучев остался в спецприемнике. Арест ему назначили за неповиновение требованиям сотрудников полиции.

Суд оставил решение Ленинского райсуда Екатеринбурга без изменений.

Адвокат Могучева Михаил Толмачев ранее говорил "Интерфаксу", что срок ареста его подзащитного истекает в 23:10 12 января. Если бы областной суд отменил арест, Могучев смог бы выйти на свободу немедленно.

По словам адвоката, административный протокол на Могучева составили за то, что тот поздно вечером 28 декабря якобы отказался выходить из машины такси по требованию полицейских. Могучев просто не понял, что от него на тот момент требовалось, а удостоверения силовиков в темноте он мог и не увидеть, объяснял Толмачев.

Могучев освещает в соцсетях и на YouTube деятельность Сергия Романова, который осенью был окончательно отлучен от церкви. В ночь на 29 декабря схимонаха задержали в Среднеуральском монастыре, перевезли в Москву и арестовали.

Могучеву после задержания суд назначил пять суток административного ареста. Полиция обжаловала это наказание как слишком мягкое. Свердловский областной суд освободил активиста и направил его дело на новое рассмотрение. 31 декабря районный суд назначил ему уже 15 суток. 11 января защита обжаловала это решение.