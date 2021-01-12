Шаман Габышев задумал въехать в Москву на белом коне

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Шаман Александр Габышев из Якутска объявил, что в марте начнет новый "поход" на Москву, рассказал "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, Габышев собирается добраться до столицы на белом коне, а его сторонники поедут на автомобилях.

Прянишников уточнил, что коня Габышев пока не нашел, но не сомневается, что его добудет.

Габышев летом 2019 года начал пешее путешествие длиной в 8000 км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". Предполагалось, что поход продлится два года. Однако, когда шаман с соратниками прошли около 3000 км, в сентябре 2019 года его задержали на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии и перевезли в Якутск.

В отношении Габышев тогда возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. В материалах дела говорилось, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". Шамана отправили на психиатрическую экспертизу. 3 октября 2019 года "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря 2019 года стало известно, что Габышев вновь пошел "на Москву", поскольку ему не предъявили обвинение в 10-дневный срок после применения к нему меры пресечения. Соответственно, его подписка о невыезде из Якутска, по мнению адвокатов, была автоматически отменена. Два дня спустя шамана задержали. После ряда задержаний он отказался от похода.

В мае 2020 года Габышева принудительно поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Врачебная комиссия выдала заключение об опасности шамана для окружающих. Якутский городской суд 2 июня 2020 года удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о его принудительном лечении.

3 июля Верховный суд Якутии принял решение назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу шаману. В конце июля 2020 года Габышев был выписан из Якутского психоневрологического диспансера после принудительной госпитализации.