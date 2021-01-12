Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:12Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

Шаман Габышев задумал въехать в Москву на белом коне

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Шаман Александр Габышев из Якутска объявил, что в марте начнет новый "поход" на Москву, рассказал "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, Габышев собирается добраться до столицы на белом коне, а его сторонники поедут на автомобилях.

Прянишников уточнил, что коня Габышев пока не нашел, но не сомневается, что его добудет.

Габышев летом 2019 года начал пешее путешествие длиной в 8000 км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". Предполагалось, что поход продлится два года. Однако, когда шаман с соратниками прошли около 3000 км, в сентябре 2019 года его задержали на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии и перевезли в Якутск.

В отношении Габышев тогда возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. В материалах дела говорилось, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". Шамана отправили на психиатрическую экспертизу. 3 октября 2019 года "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря 2019 года стало известно, что Габышев вновь пошел "на Москву", поскольку ему не предъявили обвинение в 10-дневный срок после применения к нему меры пресечения. Соответственно, его подписка о невыезде из Якутска, по мнению адвокатов, была автоматически отменена. Два дня спустя шамана задержали. После ряда задержаний он отказался от похода.

В мае 2020 года Габышева принудительно поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Врачебная комиссия выдала заключение об опасности шамана для окружающих. Якутский городской суд 2 июня 2020 года удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о его принудительном лечении.

3 июля Верховный суд Якутии принял решение назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу шаману. В конце июля 2020 года Габышев был выписан из Якутского психоневрологического диспансера после принудительной госпитализации.

Александр Габышев Бурятия Якутия Якутск Москва Правозащита Открытки

Новости

По делу о сходе лавины задержан дежурный диспетчерской службы Норильска

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 22,9 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено еще 22,9 тыс. случаев заражения COVID-19

В Сбербанке придумали, как выявлять заразившихся COVID-19 по звуку

В рамках реформы в аппарате правительства создадут 7 новых департаментов

Пандемия коронавируса

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля

Для строительства парламентского центра в Мневниках ищут инвестора

В квартире, ставшей очагом пожара в доме в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

В квартире, ставшей очагом пожара в доме в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

Бывшие владельцы БСК обжаловали национализацию компании

Минздрав сообщил о девяти пострадавших при пожаре в Екатеринбурге

Причиной пожара с жертвами в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');