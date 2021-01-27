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Полицейские увезли якутского шамана Габышева в психдиспансер

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Якутска увезли в психдиспансер шамана Александра Габышева, который недавно объявил о подготовке нового "похода на Москву", сообщают правозащитники.

"Нам удалось связаться с участковым инспектором полиции, который был дома у Габышева в составе группы правоохранителей. Александра увезли в психоневрологический диспансер", - сообщает в среду правозащитная организация "Правозащита Открытки".

Ее координатор Алексей Прянишников в беседе с корреспондентом "Интерфакса" предположил, что шамана могли увезти из-за того, что он не отмечался в диспансере.

"Возможно, это могли использовать как повод. Но реальным основанием считаю его объявление о возобновлении похода. Все предыдущие ситуации, при которых его помещали в психдиспансер, так или иначе были связаны с его походом", - сказал Прянишников.

Агентство пока не располагает комментарием правоохранителей по этой ситуации.

"Поход на Москву"

Как сообщалось, в начале года Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.

Ранее, в марте 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно увезли в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

После выписки из психдиспансера шаман рассказывал, что решил заняться своим здоровьем, привести в порядок документы, подумать о работе.

Александр Габышев Якутия Москва Правозащита Открытки Алексей Прянишников

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