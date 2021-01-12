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Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на Алтае

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в 237 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, землетрясение произошло в 09:56 мск, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

В 10:29 мск в этом же районе было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 2,7 с интенсивностью сотрясений в эпицентре в 2,9 балла по шкале MSK-64. Его эпицентр находился в 230 км юго-восточнее Горно-Алтайска.

Минувшей ночью сообщалось о нескольких землетрясениях. Одно из них произошло в Монголии в 34 км от населенного пункта Турт. Зарегистрирована серия подземных толчков. В Иркутске ощущалось до 5 баллов.

Затем подземный толчок магнитудой 4,6 был зарегистрирован в 221 км к востоку-юго-востоку от Кызыла (Тува). Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,8 балла по шкале MSK-64.

РАН Горно-Алтайск

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